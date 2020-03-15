Ünlü oyuncu Eda Ece'nin korona isyanı

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla dikkat çeken Ece son olarak koronavirüsüne dair bir paylaşım yaptı.

Türkiye'de koronavirüsü vakaları artarken okulların tatil edilmesinin ardından pek çok etkinlik de ertelendi. Ancak pek çok oyuncu yer aldıkları dizilerin çekimleri sebebiyle setlere gidiyor.

Oyuncular kendi imkanlarıyla önlem alsa da bu durumdan rahatsız. Sevilen Yasak Elma dizisi de sete devam ediyor. Bu durumdan rahatsız olan Eda Ece yaptığı paylaşımla isyan etti. Ece paylaşımında "Tüm bunlar olurken setler devam ediyor..." yazdı.