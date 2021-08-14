Ünlü oyuncu Levent Ülgen o habere ateş püskürdü
Ünlü oyuncu Levent Ülgen, sosyal medyada hakkında çıkan habere ateş püskürdü.
"Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde! İşte yürek yakan son hali!" başlığı ile paylaşılan fotoğraflar usta Levent Ülgen'i kızdırdı:
"Sosyal medyada çıkan bu haber doğru değildir. Fotoğraftaki kişi ben değilim, o kişiye de şifalar diliyorum. Ayrıca ülkemiz son zamanlarda bir çok sorunla boğuşurken, magazin haber adı altında bu gibi yayınlar yapmak gerçekten ahlaksızlık ve sorumsuzluktur. Bilgilerinize…"
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