Ünlü oyuncu takipçilerini kandırdı

Sosyal medyada yayınladığı video ile takipçilerini büyüleyen İngiliz model Emily Ratajkowski'nin, aynı paylaşımı daha önce de yaptığı ortaya çıktı.

Emily Ratajkowski'nin, Instagram hesabından yayınladığı video yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlendi. 27 yaşındaki model, paylaşımına, "Hayatımı altınmış gibi yaşamak" notunu düştü.

TAKİPÇİLERİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Videonun sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından kullanıcılar, Ratajkowski'nin aynı görüntüyü geçtiğimiz yılın yaz aylarında yayınladığını ortaya çıkardı.