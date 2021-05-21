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  3. Ünlü oyuncudan Hande Erçel'e yanıt: Haydi hayallerimizi gerçekleştirelim...

Ünlü oyuncudan Hande Erçel'e yanıt: Haydi hayallerimizi gerçekleştirelim...

Ünlü oyuncudan Hande Erçel'e yanıt: Haydi hayallerimizi gerçekleştirelim...

Sense8 dizisiyle tanınan İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söyleyen Hande Erçel'e yanıt gecikmedi.

Sense8 dizisiyle tanınan İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söyleyen Hande Erçel'e ünlü isimden yanıt geldi.

Silvestre, sosyal medya hesabından "Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim" paylaşımını yaptı. Bu yanıtın ardından sosyal medyada, 'Aman Kerem Bürsin duymasın' yorumu yapıldı.

 Hande Erçel, 'Sense8' dizisiyle tanınan İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söylemişti. Yıldız oyuncudan Erçel'e yanıt gecikmedi.

Silvestre, son olarak 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Erçel'in fotoğrafını Instagram'dan paylaşıp, "Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim" karşılığını verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Silvestre, cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken 'Aman Kerem Bürsin duymasın' yorumu yapıldı. Son dönemde Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Erçel, yakın zamanda yurt dışına açılacak.

Etiketler hande erçel yanıt Miguel Angel Silvestre sense8
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