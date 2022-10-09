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Ünlü rapçi, ajan ilan edildi

Ünlü rapçi, ajan ilan edildi

Mart ayında Türkiye'de de konser veren ünlü Rus rap şarkıcısı Oxxxymiron, Rusya Adalet Bakanlığı tarafından "yabancı ajan" ilan edildi.

Independent'in haberine göre, gerçek adı Miron Fyodorov olan Oxxxymiron, 4 gazeteci ve tanınmış bir yazar olan Dmitry Glukhovski'yle birlikte yabancı ajan listesine eklendi.

37 yaşındaki Fyodorov, Kremlin'in Ukrayna saldırısını "felaket ve suç" diye nitelendirmişti.

UKRAYNA İÇİN KONSER DÜZENLİYOR

Rusya'nın Ukrayna'da işgal başlattığı 24 Şubat'tan sonra ülkeden ayrılan rapçi, Ukraynalı mültecilere destek olmak için konserler düzenliyor. Rapçinin konser verdiği ülkeler arasında Britanya, Almanya ve Türkiye de yer alıyor. Müzisyen Türkiye'ye 15 Mart'ta gelmişti.

Politik şarkı sözleriyle dikkat çeken Fyodorov hapisteki Rus muhalif Aleksey Navalni için düzenlenen destek mitinglerine de katılmıştı.

Ülkede bu kategoriye alınan kişilerin finansal hareketleri sıkı denetleniyor. Ayrıca yayımladıkları her materyale yabancı ajan olduklarını belirten bir uyarı yerleştiriliyor.

 

Etiketler Oxxxymiron rusya ajan Fyodorov Aleksey Navalni
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