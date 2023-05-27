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Ünlü rapçi Alizade sınır dışı edilecek

Ünlü rapçi Alizade sınır dışı edilecek
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Türkiye'de rap müzik yapan Azerbaycan asıllı şarkıcı Asya Alizade, kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Alizade, ifadesinin ardından ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi.

Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade hakkında, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asya Alizade'nin kliplerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede Alizade'nin bir klibinde İngilizce olarak 'esrar gibi' ibaresi kullandığını belirledi. Çalışmaların ardından ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan Alizade'yi Ataşehir'de kaldığı evde gözaltına aldı.  Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alizade, yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi.

Asya Alizade gözaltına alındı

DHA

Etiketler asya alizade gözaltı rap sınır dışı
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