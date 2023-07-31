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Ünlü sanatçı Gökhan Sezen kısmı felç geçirdi

Ünlü sanatçı Gökhan Sezen kısmı felç geçirdi
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Gökhan Sezen, pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi.

Ünlü şarkıcı Gökhan Sezen'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Bodrum'da hastaneye kaldırılan sanatçının görme merkezine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdiği açıklandı.

Sezen'in kişisel sosyal medya hesabından bugün resmi bir açıklama yapıldı.

"KISMİ FELÇ GEÇİRDİM"
Sosyal medyada yapılan açıklamada, "29 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08:30 sularında beyindeki görme merkezine pıhtı atması neticesinde kısmi bir felç geçirmiş bulunmaktayım. Halen Bodrum Amerikan Hastanesi'nde tedavi altında tutulmaktayım görme yetimdeki problem devam etmektedir. Doktorum, Doçent Doktor Melek Kandemir Yılmaz'ın ve tüm ekibinin tedavisi ile umarım en kısa sürede eski sağlığıma kavuşacağım" ifadeleri kullanıldı.

 

Etiketler gökhan sezen kısmi felç
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