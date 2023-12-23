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Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

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Şarkıcı Atilla Taş, İstanbul Beşiktaş'ta bir barda karıştığı kavga sonrası polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şarkı Atilla Taş ve eşi, Beşiktaş'ta eğlendikleri barda iddiaya göre aşırı alkollü şekilde içeridekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş, işletmecilerle kavga etti. Olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdiği öne sürülen Taş ve eşi gözaltına alındı.

Bugün adliyeye sevk edilen Taş tutuklanırken eşi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Atilla Taş, geçtiğimiz ekim ayında "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" ve "Askeri ve emniyet teşkilatını aşağılama" suçlarından toplam 2 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. 

DHA

Etiketler atilla taş tutuklama beşiktaş kavga
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