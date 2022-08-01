Ünlü şarkıcı Aydilge'nin zor anları: Sahnede bir anda yere düştü

Şarkıcı Aydilge konseri sırasaında bir anda baygınlık geçirdi. Eşi Aydilge'yi kucaklayarak sahneden indirdi.

Ünlü şarkıcı Aydilge konser sırasında bir anda sahnede bayıldı. Şarkıcının imdadına sahnenin kenarında bekleyen eşi Utku Barış Andaç ve sağlık ekipleri yetişti. Eşi, Aydilge'yi kucaklayarak sahneden indirdi. Şarkıcıyı dinlemeye gelen hayranları da yaşananlar karşısında korkuya kapıldı.

AYDİLGE KİMDİR?

Aydilge Sarp, 25 Haziran 1979’da Kütahya’da doğdu. Türk şarkıcı, yazar ve radyo programcısıdır. 1997 yılında yayınlanan "Kalemimin Ucundaki Düşler" adlı öykü kitabını yazdı. 2002 yılında bulimik bir kızın öyküsünü anlatan "Bulimia Sokağı" adlı romanı yayınlandı. 2004 yılında çıkan romanı ise "Altın Aşk Vuruşu" oldu.