  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü şarkıcı Aydilge'nin zor anları: Sahnede bir anda yere düştü

Ünlü şarkıcı Aydilge'nin zor anları: Sahnede bir anda yere düştü

Şarkıcı Aydilge konseri sırasaında bir anda baygınlık geçirdi. Eşi Aydilge'yi kucaklayarak sahneden indirdi.

Ünlü şarkıcı Aydilge konser sırasında bir anda sahnede bayıldı. Şarkıcının imdadına sahnenin kenarında bekleyen eşi Utku Barış Andaç ve sağlık ekipleri yetişti. Eşi, Aydilge'yi kucaklayarak sahneden indirdi. Şarkıcıyı dinlemeye gelen hayranları da yaşananlar karşısında korkuya kapıldı.

 AYDİLGE KİMDİR?
Aydilge Sarp, 25 Haziran 1979’da Kütahya’da doğdu. Türk şarkıcı, yazar ve radyo programcısıdır. 1997 yılında yayınlanan "Kalemimin Ucundaki Düşler" adlı öykü kitabını yazdı. 2002 yılında bulimik bir kızın öyküsünü anlatan "Bulimia Sokağı" adlı romanı yayınlandı. 2004 yılında çıkan romanı ise "Altın Aşk Vuruşu" oldu.

Etiketler Aydilge konser
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni kabusumuz Maymun Çiçeği Virüsü yatak odalarını vuracak
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun ''500 milyar dolar'' iddiası tartışma yarattı
Erdoğan, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz''
Bekara, öğrenciye ev vermeyen ev sahipleri şimdi yandı
İğrenç herif! Çocuğu taciz edip bir de özür diledi!
Sevgilisi ile Bodrum'da aşka gelen Tuvana Türkay gazetecileri görünce...
Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e icra
Beşiktaş'ın eski yıldızından gazeteciye yumruk! İstanbul geceleri karıştı
İlyas Salman'dan Erdoğan'a şok sözler
Temmuz ayı enflasyon tahminleri belli oldu