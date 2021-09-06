  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü şarkıcı kansere yenildi

Ünlü şarkıcı kansere yenildi

Ünlü şarkıcı kansere yenildi

39 yaşındaki İngiliz şarkıcı Sarah Harding’in yaşamını yitirdiği açıklandı.

39 yaşındaki İngiliz şarkıcı Sarah Harding’in yaşamını yitirdiği açıklandı. Şarkıcının meme kanseriyle mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Girls Aloud isimli grupla İngiltere’de 21 adet Top 10 single’ı bulunan Harding’in ölüm haberini annesi duyurdu.

Öte yandan, Harding’in Girls Aloud’dan ekip arkadaşı Nadine Coyle, “Tamamen yıkıldım!! Bu kız ve benim için ne kadar önemli olduğuna dair kelimeler yok. Birçoğumuzun bu şekilde olduğunu da biliyorum” dedi.

1981 yılında Berkshire’da dünyaya gelen ve müzik kariyeri için okulu bırakan Harding, 2020 yılının Ağustos ayında kanser teşhisi konduğunu söylemişti.

 

Etiketler Sarah Harding kanser meme kanseri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor
ABD'de uyuşturucu bağımlılarının içler acısı görüntüleri
İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşkı bitti
Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul ve 6 il için kritik uyarı
İşte hükümetin dolar kuru tahmini
İstanbul'da yeni hastalık alarm: ''3 ölümcül hastalık riski var''
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu
''Sırf vajinamız var diye ikinci sınıf muamele istemiyoruz''
12 yaş üstü çocuklar için ''Uzun Kovid'' uyarısı
Erdoğan'ın sığınmacı politikası değişiyor