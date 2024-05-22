Ünlü şarkıcıya bir cinsel saldırı suçlaması daha

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Puff Daddy'nin modellik yapan eski sevgilisi Crystal McKinney "kendisine ilaç verdiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu" iddia ederek Puff Daddy'den şikayetçi oldu.

Dünyaca ünlü rapçi Puff Daddy hakkındaki cinsel saldırı iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Puff Daddy, P. Diddy, Puffy isimleriyle bilinen ünlü rapçi Sean John Combs, geçtiğimiz aylarda eski kız arkadaşı Cassie tarafından cinsel taciz ve fiziksel şiddet ile suçlanmış, ancak ikili arasında kısa sürede anlaşma sağlanarak dosya kapanmıştı. Ancak Cassie ile anlaşmaya varsa da Diddy hakkında bu defa da farklı kişilerden şoke eden suçlamalar geldi.

Ünlü rapçi hakkında genç kızları taciz etmek, tecavüz, zorla uyuşturucu vermek, eski sevgililerine uyuşturucu taşıtmak ve silahlı saldırı gibi kan donduran iddialar ortaya atıldı ve hatta Diddy'nin davasında, gerçek adı Curtis James Jackson III olan 50 Cent'in eski kız arkadaşı Daphne Joy da seks işçisi olarak anıldı.

Şubat ayında da Lil Rod olarak da bilinen müzik yapımcısı Rodney Jones Jr., Combs'u kendisini el yordamıyla taciz etmek ve seks işçileriyle cinsel ilişkiye zorlamakla suçlayan bir dava açtı.

Lid Rod'un şoke eden iddiaları dünya basınının gündeminden düşmedi. Tüm bu suçlamalar üzerine ünlü rapçinin evlerine ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerince baskın gerçekleştirildi.

"Bana ilaç verip cinsel saldırıda bulundu"

Şimdi de eski model Crystal McKinney, Sean 'Diddy' Combs'un 2003 yılında kendisine ilaç verip cinsel saldırıda bulunduğunu söylüyor. McKinney, şu anda seks kaçakçılığı soruşturması ve birçok cinsel taciz davasıyla karşı karşıya olan 54 yaşındaki rapçiye karşı stüdyosunda saldırıya uğradığını iddia ederek dava açtı.

McKinney, New York City'deki bir etkinliğe davet edildiğinde 22 yaşında olduğunu, burada Diddy ile tanıştığını ve Diddy'nin ondan stüdyosuna gelmesini istediğini söylüyor.

McKinney, Diddy'nin cinsel saldırıda bulunduğunu ancak oradan uzaklaşmaya çalıştığını ve bir süre sonra bilincini kaybettiğini anlatıyor. Eski model, daha sonra bir takside uyandığını ve cinsel saldırıya uğradığını fark ettiğini belirtiyor.

Ayrıca McKinney, daha sonra modellik sektöründen dışlandığını ve 2004'te intihar girişiminde bulunmadan önce ciddi bir depresyona girdiğini söylüyor.

Diddy şu anda kendisini cinsel tacizle suçlayan çok sayıda davanın yanı sıra devam eden bir federal seks kaçakçılığı soruşturmasıyla da uğraşıyor.