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Ünlü yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu

Ünlü yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu
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Yetişkin film sektörünün tanınan isimlerinden Kagney Linn Karter’ın Ohio’daki evinde ölü bulunduğu açıklandı.

36 yaşındaki yetişkin film yıldızı Kagney Linn Karter evinde intihar etti. Karter'in yakınları tarafından yapılan açıklamada, "Maalesef bütün etkileyici yeteneklerine rağmen Kagney bir süredir psikolojik sorunlar yaşıyordu" dedi.

2000'lerin ortasında yetişkin film sektörüne giriş yapan ve Los Angeles'ta yaşayan Karter, sektörün en bilinen ödüllerinden olan AVN'ye sahip olmuş ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra mankenlik de yapıyordu.

Oyunculuk kariyerini bıraktıktan sonra 2019'da tekrar Ohio'ya dönen ve burada kendisine bir direk dansı kursu açan Karter'ın ölümü yakınlarını ve hayranlarını yasa boğdu. Arkadaşları, "İyi hissetmese ve kötü olsa bile derslerini aksatmazdı ve herkese yardımcı olmaya çalışırdı" dedi. Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan bazı hayranları, "Karter en iyisiydi. Ölümüne üzüldüm" ve "Huzur içinde uyusun" yorumlarını yaptı.

Etiketler Kagney Linn Karter yetişkin film yıldızı intihar
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