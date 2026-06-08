Ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı: 7 ismin testi pozitif!
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Mabel Matiz'in de bulunduğu 7 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerine yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında beklenen Adli Tıp Kurumu raporları açıklandı.
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti.
Gözaltına alınan 20 şüpheliden alınan kan, saç ve idrar örneklerinin laboratuvar analizleri neticesinde, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de aralarında bulunduğu 7 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.
Raporda; şarkıcı Mabel Matiz (Fatih Karaca), Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'in vücutlarında 'kokain' maddesine rastlandığı kayıtlara geçti.
DHA
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