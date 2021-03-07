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Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

Usta oyuncu Rasim Öztekin, kalp krizi geçirdi. 62 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre; Usta oyuncu Rasim Öztekin, kalp krizi geçirdi.

Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştığı sırada fenalaşan ve kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan ve kalbine pil takılan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Etiketler rasim öztekin kalp krizi
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