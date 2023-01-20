Usta yönetmen Yalçın Yelence hayatını kaybetti

Bizimkiler dizisinin yönetmeni Yalçın Yelence tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk televizyonunun en uzun soluklu dizilerinden 'Bizimkiler'in yönetmeni Yalçın Yelence'den üzücü Haber geldi. Bir süredir İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi gören usta yönetmen 69 yaşında hayatını kaybetti.

Yelence'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Yalçın Yelence’nin cenazesi yarın Kartal Soğanlı Safa Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

YALÇIN YELENCE HAKKINDA

1954'te Ankara'da doğan Yalçın Yelence, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

1977’den 1983 yılına kadar radyo skeçleri yazan Yelence, 'Perihan Abla', 'Bizimkiler', 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Yazlıkçılar' gibi ses getiren pek çok televizyon yapımına yönetmen, öykü ve senaryo yazarı olarak imza attı.

Bir dönem Maltepe Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi’nde “TV’de Metin ve senaryo yazımı”, “Yapım ve yönetim”, “Sinema tarihi” ve “Film teorileri” dersleri veren Yalçın Yelence, 'Kars’ın Solan Rengi: Molokanlar' belgeseliyle '9. Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda, profesyonel dalda birincilik ödülü kazandı.