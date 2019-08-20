''Vartolu'' Manchester City idmanında !

Erkan Kolçak Köstendil, Teknik Direktör Guardiola ve İlkay Gündoğan ile fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı.

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Manchester City forması giyerek dünya devinin antrenmanına ziyarette bulundu. Köstendil, City'nin hocası Pep Guardiola ve İlkay Gündoğan'la bir araya geldi. Çektiği fotoğrafları sosyal medyadan yayınlayan ünlü oyuncu kaleci forması giyip eldiven taktı.

DAHA ÖNCE BURSASPOR İDMANINA GİTMİŞTİ

Köstendil daha önce ise çocukluk yıllarında küçük yaş kategorilerinde formasını da giydiği Bursaspor antrenmana çıkmıştı. 36 yaşındaki oyuncu, kaleci antrenörü Cristian Mas eşliğinde şimdi Fenerbahçe kalecisi o dönem ise Bursa'nın kalesini koruyan Harun Tekin'le birlikte antrenman yapmıştı.