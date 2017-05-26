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  3. 26 Mayıs 2017 09:48

Vatanım Sensin bitiyor mu ?

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin için iyi haber dizinin Azize hemşiresi Bergüzar Korel'den geldi.

Vatanım Sensin bitiyor mu ?
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Bergüzar Korel, dizi yoğunluğunu sahibi olduğu kahve dükkanında attı. Cihangir'de bulunan iş yerini teftiş edip bir yandan da arkadaşlarıyla sohbet eden güzel oyuncu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

 Vatanım Sensin dizisinin başrol oyuncusu Bergüzar Korel dizinin ikinci sezonunu da çekileceğini müjdesini verdi.

Hakkında çıkan 'titizlik hastası' haberleri hakkında konuşan Korel, "O nereden çıktı? Benim titizliğimle dalga geçiyorlardı herhalde oradan duyuldu. Ama millete şey yapmıyorum öyle evde titizim" dedi. 

"Uzun zamandır beni göremiyorsunuz tabii. Soracak bir şeyiniz de yok" diyerek habercilere takılan Korel, "Dizi çekiyorum, eve geliyorum. Haziran ayında sezon finali yapıyoruz. Önümüzdeki sezon devam edecek inşallah" diyerek müjdeyi verdi.

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