Volkan Konak: Ekrem İmamoğlu kıymetlimdir

Karadeniz müziğinin efsane isimlerinden şarkıcı Volkan Konak, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda İstanbulBüyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na övgüler yağdırdı. İmamoğlu ile 20 yıldır arkadaş olduğunu belirten Konak, "Çok şey paylaştık, paylaşıyoruz" dedi.

"KIYMETLİMDİR"

Sözcü'den Yüksel Şengül'ün sorularını yanıtlayan Volkan Konak, "Hiç düşünmedin mi siyaseti" sorusuna şunları söyledi: "Yok, siyasete girmeyi düşünmüyorum. Çünkü, Türkiye'de yapılan siyasete saygı duymuyorum. Elbette içinde düzgün insanlarımız var. Mesela, Ekrem İmamoğlu. 20 yıllık arkadaşımdır, kıymetlimdir.

"SİYASET VE FUTBOL İNSANLARI YUMURTA GİBİ TOKUŞTURUYOR"

Ama her şeye rağmen sanat daha saygın ve inandırıcı, çok daha birleştiricidir. Siyaset ve futbol, ne yazık ki insanları yumurta gibi tokuşturuyor, bu da benim canımı yakıyor. Oysa bir türküde, bir şarkıda bütün insanlar birleşebiliyor. Benim için insanların birleştiği noktalar çok önemlidir."

"AÇIĞIMI DA BULAMAZLAR"

Konak, "Siyesete girsen ne olur?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Siyasete girsem başarılı da olurum. Çünkü inandırıcıyım, samimiyim, insanların arasında olmayı severim. Ayrıca açığımı da bulamazlar. O konuda dikkatliyim. Maçka'da lise yıllarında futbol oynarken hep kaleci olurdum, takım arkadaşlarıma sırtımı dönmeyeyim diye.

"MAAŞINI VERDİĞİN ADAMDAN FIRÇA YİYORSUN"

Hayatta kimseye minnetim olmadı, olamaz da. Bizim gibilerin hata yapması zordur, çünkü satın alamazlar. Benim dedem 17 yıl Trabzon Maçka'nın belediye başkanıydı, makam arabası benzin yakmasın diye belediyle otobüsüne binerdi. Biz o terbiyeyle geldik. Şimdinin siyasetçilerini anlamıyorum. Bizim verdiğimiz paralarla maaşlarını alanlar, oylarımızla o makama gelenler bize derebeylik taslıyor. Bu çok can sıkıcı. Maaşını verdiğin adamdan fırça yiyorsun. Bu değişmeli.



"ÜLKEMİZ İÇİN EL ELE VERELİM"

Ekrem İmamoğlu gibilerin sayısı artarsa elbette her şey değişir, her şey güzel olur. Şu anda dört partinin başında onun gibi genel başkanlar olsa, inan bana bu ülke bir dilim kavun gibi mis kokar, bahar gelir bu topraklara. Ayrıca bu topraklarda hoşgörü vardır. Mevlanalar, Yunuslar, Hacı Bektaşlar geçmiştir bu topraklardan. Cumhuriyeti kuran Atatürk'ümüz de bir güneş gibi doğmuştur yine bu toprakların üzerine. Dolayısıyla hep birlik olalım, ülkemiz için el ele verelim."