Volkan Konak'tan siyasilere gönderme

Edirne'de 656'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında konser veren ünlü sanatçı Volkan Konak, geceye katılanları coşturdu.



Edirne Belediyesi tarafından organize edilen 656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Sarayiçi’nde konser veren ünlü sanatçı Volkan Konak, hayranlarına unutamayacağı bir gece yaşattı. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı konsere takım elbiseyle çıkan Konak, söylediği duygusal ve hareketli şarkılarla sevenlerinin gönlünü fethetti. Sahnede hayranlarıyla sık sık konuşan ünlü sanatçı sahneye çağırdığı bazı vatandaşlarla çalınan oyun havasıyla göbek attı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Konak'a, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan çiçek verdi. Havai fişek gösterisi eşliğinde Recep Gürkan, sahneye çıkan Atatürk benzeri Göksal Kaya ve Volkan Konak hep berber İzmir Marşı söyledi.

VOLKAN KONAK’TAN ERKEKLERE TÜYO



Konak, şarkı arasında erkek izleyenlerine eşlerine şiir yazmaları konusunda tüyo verdi. Konak, şarkı arasında erkeklere seslenerek, “Erkekler not alın. Sevgilim. Seni sevmek kar yağmış bir çam ormanında nefes almanın bahtiyarlığına benziyor. Yazın bunları abi” dedi.



Edirne'nin uygar bir şehir olduğunu vurgulayan Konak, “Arabayla gelirken baktım bir sağa sola şehre bir relaks var. Stressizlik var. Niye çünkü buralar uygar. Gerçekten uygar. Erkekler sakın beni mahcup etmeyin. Kadına sakın şiddet uygulamayın. Şiddet duymuyorum bu şehirden” dedi.

’15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUM’



15 Temmuz'a değinen Konak, “Ülkemizin kuruluşundan bugüne kadar bütün şehitlerimiz saygıyla, minnetle anıyorum. Şükranla anıyorum. Yarın 15 Temmuz. 15 Temmuz'da yaşanan hadiseyi biliyorsunuz. Orada kahramanca canını verenleri saygıyla anıyorum. Bedel ödeyenleri hafızamda ve yüreğimde taşıyacağım. Gazilerimizin de madalyası çok önemlidir. Bayrağımız gibi madalyadır o. Onlara uzun ömürler diliyorum, onur ve rütbesiyle” şeklinde konuştu.

SİYASİLERE GÖNDERME



Şarkı arasında siyasilere de gönderme yapan Konak, “Bizler siyasetçiler gibi insanları yumurta gibi tokuşturanlardan değiliz. Biz insanlara anne gibi kuluçka edasında bir arada tutmaya çalışanlardanız. Biz bir aileyiz. Hangi uygarlıktan olursanız olun nüfus kağıdınızda ne yazarsa yazsın bize ne. Biz sadece gözlere bakarak müzik yaparız. Çamaşırlarımız aynı ipte kuruyor. Biz kardeşiz, biz bir aileyiz” diye konuştu.



