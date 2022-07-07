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Yakışıklı oyuncu kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı

Yakışıklı oyuncu kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, sevenlerini üzecek bir haber verdi. Brad Pitt hiç kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı.

GQ Dergisi’ne konuşan 58 yaşındaki oyuncu genellikle doğuştan gelen ve beynin bir bölgesindeki eksikliğin neden olduğu yüz körlüğü hastalığına sahip olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu hastalığın resmi olarak kendisine teşhis konulmadığını ama gösterdiği bütün belirtilerin yüz körlüğü hastalığına işaret ettiğini iddia etti. 

Oscarlı oyuncu, gördüğü ve tanıştığı insanları sonradan hatırlayamadığını belirterek, “Bu da insanların beni ilgisiz, yanına yaklaşılamaz ve sadece kendini düşünen bencil biri gibi görmelerine neden oluyor. Birçok insan benden nefret ediyor çünkü onlara saygısızlık ettiğimi düşünüyorlar” diye konuştu.

YÜZ TANIMAMA (PROSOPAGNOZİ) HASTALIĞI NEDİR?

Prosopagnozi, kişinin beyninde yüzleri tanımakla görevli olan bölgenin gelişmediği veya sonradan bir hasara maruz kaldığı nörolojik bir bozukluktur. Prosopagnozi terimi, Yunanca’da “yüz” ve “bilgi eksikliği” anlamına gelen “prosopo” ve “agnosia” sözcüklerinden türemiştir. Ayrıca kelime anlamı olarak “yüz körlüğü” şeklinde ifade edilebilir.

Prosopagnozi sanıldığının aksine hafıza kaybı, görme bozukluğu veya öğrenme güçlüğü ile bağlantılı değildir. Kişilerde bu özellikler etkilenmemiştir. Ancak yapılan son çalışmalar, otizm ve Asperger Sendromu’na sahip hastalarda prosopagnoziye rastlama oranının yüksek olduğunu göstermektedir.

Etiketler brad pit prosopagnozi hastalık yüz tanımama
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