Yasak Elma'nın sansürlenen final sahnesi ortaya çıktı

Fox TV ekranlarında 6 sezon boyunca izlenme rekorları kırdıktan sonra bu sezon final yaparak ekranlara veda eden Yasak Elma'nın final sahnesinin sansürlendiği ortaya çıktı.

FOX TV ekranlarında 6 sezon boyunca yayınlanan “Yasak Elma” dizisi bu yıl final yapmıştı.

Planlanan final tarihinden bir hafta önce bitirilen dizinin çok konuşulacak bir sahnesinin çekilmediği de ortaya çıktı.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide İsmail Demirci‘nin hayat verdiği Nazım’ı çok beğenen Yıldız (Eda Ece) ile Ender (Şevval Sam) birbirinden habersiz onun davet ettiği partiye gitmiş ve orada karşılaşınca da çok şaşırmıştı.

YASAK ELMA FİNAL SAHNESİ

“Yıldız, Ender’i partide karşısında görünce ‘Gel sen bakayım buraya!” diyerek sinirle Ender’in saçına yapışıyordu. Ender de altta kalmıyor ve “Sen artık çok oldun, Altı senedir bitmedin be!” diyerek Yıldız’ın saçına yapışıyordu. Karşılıklı “Bırak” diyen ancak ikisi de inatla birbirinin saçını bırakmayan iki kadın davetlilerin gözü önünde dövüşmeye başlıyor, oradan oraya savruluyor ve en son havuza düşüyorlardı. Ancak daha sonra bunun aslında bir hayal olduğu seyirciye gösteriliyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sahnenin şiddet içerdiği için kanalın isteğiyle çekilmediği öğrenildi.