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  3. 19 Aralık 2019 16:24

Yasak Elma'nın yıldızından "öpüşme" itirafı !

Milyonları ekrana kilitleyen Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini oynayan Eda Ece katıldığı bir programda ilginç açıklamalarda bulundu.

Yasak Elma'nın yıldızından öpüşme itirafı !
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Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece; Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programına konuk oldu. Ece öpüşme açıklamasıyla gündem oldu.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programında samimi açıklamalar yaptı. Ece 'Öpüşme sahneleri hakkında ne düşünüyorsun" sorusunu verdiği yanıtla güldürdü. Ece 'normalde de mi sevmezsin öpüşmeyi" sorusuna "hiç sevmem" diyerek herkesi şaşırttı.

Ece açıklamasında "Öpüşme sahnesini oynamıyor değilim oynadım. Aşk oynamayı de sevmiyorum. Bir partnere bir öpüşmeye ihtiyacım yok; kendi kendime rollerimi sevdiriyorum" dedi.

"Öpüşmeyi fiziksel olarak sevmiyorum" diyen Ece "O rol ne gerektiriyorsa onu yapıyorum. Bunun pazarlığına girmiyorum" dedi.

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