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  3. 24 Kasım 2020 08:26

Yasak Elma'ya sürpriz oyuncu

Ekranların fenomen dizisi Yasak Elma'da erkek karakterlerin bir bir ayrılmasının ardından Erdal Özyağcılar ve Savaşçı'nın yıldızı Berk Oktay diziye dahil olmuştu. Bu hafta Yasak Elma'dan bir sürpriz daha geliyor.

Yasak Elma'ya sürpriz oyuncu
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Pazartesi günleri FOX’ta izleyicisiyle buluşan ve başladığı günden beri büyük beğeni toplayan “Yasak Elma” dizisi başarılı isimleri kadrosuna katmaya devam ederken, konuk oyuncuları ile de seyircisine sürpriz yapmayı ihmal etmiyor.

Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Şafak Pekdemir ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu’nun başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Gür’ün kaleme aldığı ‘’Yasak Elma’’ dizisinin bu haftaki bölümüne Gülçin Ergül konuk oluyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni albüm çıkaran Gülçin, “Yasak Elma” dizisinin unutulmaz yemek sahnelerinden biri ile ekranlarda olacak.
 

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