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Yavuz Bingöl'ün acı günü

Yavuz Bingöl'ün acı günü

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı 79 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl’ün 79 yaşındaki annesi halk ozanı Şahsenem Bacı hayatını kaybetti.

Halk ozanı Şahsenem Bacı nefes darlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle bu sabah hayatını kaybetti. 

İstanbul'da tedavisi süren Şahsenem Bacı, alzheimer hastalığı ile mücadele ediyordu.

Şahsenem Bacı, 15 Haziran Çarşamba saat 16.00'da İstanbul Karacaahmet Sultan Dergahı'nda düzenlenecek törenle Ayvalık'ta kızı Efsun Bingöl'ün yanına defnedilmek üzere uğurlanacak. 

16 Haziran Perşembe günü ise öğle namazını müteakiben Ayvalık Küçükköy Mezarlığı’na defnedilecek. 

Etiketler yavuz bingöl şahsenem bacı halk ozanı
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