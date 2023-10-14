Yayından kaldırılan ''Kedicik'' belgeseli için yeni gelişme

140journos'un gündem olan Kedicik belgeseli, İhlas Haber Ajansı ile ''telif'' sorunun çözülmesinin ardından yeniden Youtube'da yayına alındı.

140journos tarafından hazırlanan ve Adnan Oktar'ın zorbalıklarına maruz kalan kadınların yaşadıklarını aktaran "Kedicik" belgeseli ile ilgili 'telif' sorunu çözüldü.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) telif hakkı bildirimi nedeniyle dün yayından kaldırılan belgeselin tekrar yayına alındığı bildirildi.

"DURUM ANLAŞILARAK ÇÖZÜLMÜŞTÜR"

140journos'un sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"140journos'un 'Kedicik' bölümüne telifle alakalı teknik bir sorun nedeniyle geçici süre erişim sağlanamamıştır. İhlas Haber Ajansı ile yapılan görüşmeler neticesinde durum anlaşılarak çözülmüş, bölüm yeniden yayına alınmıştır."