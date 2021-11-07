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Yeni bir aşk mı ? Çağla Şıkel erkek arkadaşıyla böyle yakalandı

Yeni bir aşk mı ? Çağla Şıkel erkek arkadaşıyla böyle yakalandı

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Bomanti’deki bir mekanda gizemli erkek arkadaşıyla görüntülendi.

Şıkel ve erkek arkadaşının mekan içerisinde de samimi bir şekilde eğlendiği öne sürüldü.

Mekan çıkışında görüntülenen Şıkel'in keyifli halleri dikkat çekti. Gizemli erkek arkadaş, Şıkel'in elinden tutarak aracına kadar eşlik etti.

Şıkel, özel hayat sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Tv100

Etiketler Çağla Şıkel sevgili
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