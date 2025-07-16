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  5. Napoli'den Galatasaray'a bir şok daha! Bu sefer konu Osimhen değil...

Napoli'den Galatasaray'a bir şok daha! Bu sefer konu Osimhen değil...

Napoli'den Galatasaray'a bir şok daha! Bu sefer konu Osimhen değil...
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Galatasaray'a Victor Osimhen transferinde zorluk çıkaran Napoli Başkanı, şimdi de kaleci transferine engel oluyor.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray, yaz transfer döneminde de hareketli günler geçiriyor.

Bayern'den ayrılan Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayan; Victor Osimhen transferini bitirmek için uğraş veren sarı-kırmızılılar, kaleci takviyesi için gündemine Manchester City'den Ederson'u almıştı.

Yapılan görüşmelerde maaş talebinin karşılanması halinde Galatasaray'a imza atmaya sıcak baktığı öne sürülen Brezilyalı file bekçisi için Galatasaray taraftarını kızdıran bir olay yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, yeni bir kalecinin transfer edilmesini istedi.

NAPOLI DE EDERSON'U İSTİYOR

Bu talep sonrası harekete geçen İtalyan ekibinin gündemine Ederson'u aldığı ifade edildi.

Transferin şu an için çok zor olduğu ancak Serie A devinin ısrarcı olacağı kaydedildi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray'a Victor Osimhen transferinde birçok zorluk çıkaran Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, sarı-kırmızılıların talip olduğu oyuncu için de devreye girmesi ve transferi zorlaştırması, taraftarları adeta çileden çıkardı.

Nijeryalı golcüyü sabırsızlıkla bekleyen Galatasaraylı futbolseverlerin, Ederson transferi için devreye giren Napoli Başkanı'na sosyal medyada tepki gösterdiği görüldü.

Manchester City kariyerinde 372 maça çıkan 31 yaşındaki eldiven, 311 gol yedi ve 168 kez kalesini gole kapadı.

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Etiketler Galatasaray Napoli Galatasaray napoli kaleci transferi Victor Osimhen
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