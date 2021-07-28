Yıldız oyunucuya otizm teşhisi konuldu

Sevilen dizi Prison Break'ın yıldız oyuncusu Wentworth Miller, hayranlarına kötü haberi verdi. Ünlü isim kendisine Otizm teşhisi konulduğunu söyledi.

Prison Break dizisinde Michael Scofield karakterine hayat veren Wentworth Miller, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile bir yıldır Otizm ile mücadele ettiğini duyurdu.

Yıldız oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; “Bu, değiştireceğim bir şey değil. Otizmli olmak kim olduğum meselesinin merkezinde yer alıyor. Gayri resmi otizm teşhisimi aldığımdan bu yana bir yıl oldu. Kendi kendine teşhisten önce. Bunu resmi bir teşhis takip etti. Güncellenmesi gereken uzun, kusurlu bir süreçti. Şu anda çalışmalarım anlayışımı geliştiriyor gibi görünüyor. 50 yıllık yaşanmış deneyimi yeni bir mercekle yeniden incelemek gerekiyor.”