Yıldız Tilbe: Maske takmak da HES almak da aşı olmak da istemiyorum

Sosyal medya hesabından korona önlemleri ve aşısına karşı ardı ardına paylaşımlar yapan Yıldız Tilbe, "Maske takmak, HES taşımak, çip taktırmak, aşı olmak istemiyorum" dedi.

Sebze ve meyvelerin genlerini bozanların şimdi de insanların genleriyle oynamaya kalktıklarını savunan Yıldız Tilbe, "Bunlar mikrobu yangın söndüren uçaklar gibi dünyanın üstüne yağdırırlar, fakat içinde kendileride var" iddiasında bulundu.



İşte maske ve aşı karşıtı Yıldız Tilbe'nin sosyal medyadan yaptığı o paylaşımlar...

Yıldız Tilbe ilk olarak maske zorunluluğuna ve HES kodlu yaşama isyan etti. Tilbe, "Ben de maske takmak, aşı olmak, HES taşımak, çip taktırmak, istemiyorum" dedi ve şöyle devam etti:

"Allah belasını vermiş hepsinin. Sanki ömür ekliyecekler sayıyla verilen nefeslere. Kendilerine taksınlar belki ölmezler..."

'Ölemeyiniz de 9 yorgan parçalayınız...'

"Meyvelerin sebzelerin genlerini bozdular sıra insana mı geldi" diye soran Yıldız Tilbe şöyle beddua etti:

"Aşınıza da çipinize de uğruna insanlıktan çıktığınız paranınıza da lanet olsun. Gerçekten.. ölemeyiniz , 9 yorgan parçalayınız İnşallah ve yanın sonsuza kadar, Allahın dediği olur."

Koronavirüsün bilinçli olarak dünyaya yayıldığını savunan Yıldız Tilbe, "Bunlar mikrobu yangın söndüren uçaklar gibi dünyanın üstüne yağdırırlar , fakat içinde kendileride var" iddiasında bulundu...

Tilbe bir paylaşımında da "Şu dünyada , dünya nüfusunun iki katına yetecek kadar, yemek ekmek çöpe atılıyorsa , bi yerlerde de açlık sefalet varsa bunun adı fakirlik yoksulluk değil, merhametsizliktir, kötülüktür, sömürüdür hainliktir vs vs vb..." ifadelerini kullandı.