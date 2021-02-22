Yıllar sonra gelen ''Ezel'' itirafı

Senaryosu ve müzikleri ile izleyenlerden beğeni toplayan 'Ezel' dizisinin müziklerini yapan Toygar Işıklı'dan 12 yıl sonra bir itiraf geldi.



Işıklı'nın "Bu bestemi kimse beğenmez demiş ve bilgisayarımın çöp sepetine atmıştım. Eşim 'lütfen bunu stüdyoda kaydet, öyle karar ver, bu çok güzel' diyerek beni ikna etmişti. Ben de öyle yaptım ve 'Eyşan' 12 yıldır en çok dinlenen bestem oldu." mesajıyla paylaştığı gönderisi binlerce beğeni aldı.

Sevilen dizi 'Ezel', aradan geçen yıllarda unutulmamış, 25 aralık tarihinde twitter'da günün konusu olmuştu.

2009-2011 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir başarı yakalayan 'Ezel' dizisinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz gibi usta isimler yer alıyordu.

Dizi, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı, hiç ummadığı bir ihanet ile baş başa kalan 'Ömer' karakterinin hikayesine odaklanıyordu.





