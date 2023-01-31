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Yılmaz Morgül

Yılmaz Morgül
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Kısa bir süre önce annesi Fatma Morgül'ü kaybeden Yılmaz Morgül, hastaneye kaldırıldı.

Ocak ayında annesi Fatma Morgül'ü kaybeden Yılmaz Morgül, yaşadığı üzüntü sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Haberi, Morgül'ü hastaneye götüren yakın arkadaşı Pelin Suade duyurdu.

Morgül'ün sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Suade şu ifadeleri kullandı:

 "Nazara geldi. Sabah saatlerinde hastaneye getirdim. Annesini kaybettiği için onun üzüntüsüyle kendisini yoğun çalışma temposuna verdi. O yüzden vücudu bitap düştü. Nazarlara geldi."

Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi, yılbaşı gecesi vefat etmişti.

Ünlü sanatçı acı haberi, "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin" paylaşımıyla duyurmuştu. 

 

Etiketler yılmaz morgül hastane tedavi
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