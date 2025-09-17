Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'la ilgili dikkat çeken açıklama: ''Nafakayı karşılamak için...''

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Evinde intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın tedavisi yoğun bakımda devam ederken, kardeşi Umut Özkan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özkan kardeşinin "nafaka ödemesi için sağlık sorunlarına rağmen çalıştığını" açıkladı...

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın evinde intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmiş ancak bu iddia kısa süre sonra yalanlanmıştı.

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan'ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtilirken durumunun kritik olduğu açıklandı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden oyuncunun kardeşi Umut Özkan da ünlü ismin sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen ağabeyinin çalışmaya devam ettiğini ifade eden Özkan "20’lerinde bir ışıkçı, gönüllü olarak abime karaciğerini vermek istedi ama heyet kabul etmedi. Morali bozuldu…" dedi.

Ufuk Özkan'ın dinlemediği ve nafakayı karşılamak için çalıştığını da iddia etti. Umut Özkan "İyi değilsin gitme turneye dedim. Karşılamam gereken şeyler var, dedi. Bu da abimi çok üzdü zaman içinde" şeklinde konuştu.

Ufuk Özkan eski eşi Nazan Güneş ile boşandıktan bir süre sonra yaptığı açıklamada "2 yıl önce boşandım. Ödeyeceğim nafaka 114 bin TL oldu. Ayda bu kadar para kazanmıyorum. Hiç harcama yapmasam yine ödeyemem" demişti.

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan ağabeyini yoğun bakımda ziyaret ettiğini belirterek sosyal medyadan kardeşini şu paylaşımda bulundu:

"Şükürler olsun, bugün abimi yoğun bakımda ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık, konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi normalin biraz altında seyrediyor ama doktorlarımızın kontrolünde. Kısmetse 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlandıktan sonra ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında, bir aksilik olmazsa karaciğer nakli süreci için bir an önce harekete geçilecek. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi eksik etmeyin; her birinizin desteği bizim için çok kıymetli."

 

