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Youtuber Ruhi Çenet'in hesabı ele geçirildi

Youtuber Ruhi Çenet'in hesabı ele geçirildi
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Youtube'da 9 milyon takipçisi olan Ruhi Çenet'in hesabı ele geçirildi.

Türkiye'de en çok aboneye sahip olan Youtuberlardan biri olan Ruhi Çenet'in hesabı hacklendi. 9 milyon takipçisi olan Ruhi Çenet'in Youtube kanalının adı ''Ripple'' olarak değiştirildi. 

Kripto para dolandırıcıları, açtıkları bu sahte canlı yayın ile Ripple‘ın değerleneceğini iddia ediyor ve yatırımcıları etkilemeye çalışıyor. 

Instagram hesabından paylaşım yapan Çenet, ''Kanalımız hacklendi, bu sahte yayınlara inanmayın'' ifadelerini kullandı. 

Youtube'da 9 milyon takipçisi olan Ruhi Çenet'in hesabı ele geçirildi.

Ruhi Çenet kimdir?

Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990'da Aydın'da doğdu. Çocukluğunu Manisa ve Bandırma'da geçirdi. Üniversite eğitimini 2007'de gittiği Hindistan'da tamamlayıp 2011 yılında tekrar Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldikten sonra, "Ruhi Çenet Videoları" adıyla 19 Eylül 2012'de açtığı kanal aracılığıyla YouTube platformu için video içerikleri üretmeye başladı. Kısa zamanda Türkiye'nin en önde gelen YouTuber'larından biri oldu.Bilgilendirici, eğitici, öğretici ve belgesel türlerinde videolar çekmektedir. Bağımsız bir belgesel yapımcısıdır. Ağustos 2019 tarihinde Cansu Gizem Çenet ile evlendi. Çenet, 2022 Ocak ayı itibarıyla; İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce dillerinde de yayın yapmaktadır. Sümeyra adında kendisi gibi YouTuber bir kardeşi vardır.

Youtube'da 9 milyon takipçisi olan Ruhi Çenet'in hesabı ele geçirildi.

Etiketler ruhi çenet youtube kanalı hack ripple
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