Yüzüklerin Efendisi gelmiş geçmiş en büyük bütçeli dizi olarak geri dönüyor

İngiliz edebiyatçı J.R.R Tolkien'in epik fantezi romanından uyarlanan Yüzüklerin Efendisi filmleri de Yeni Zelanda'da çekilmişti.
İki yıl önce Yüzüklerin Efendisi'nin küresel televizyon haklarını satın alan Amazon, ön-yapım aşamasının başladığını ve bunu Auckland'daki çekimlerin izleyeceğini duyurdu.
Dizi, Orta Dünya'da Üçüncü Çağ'daki Yüzük Kardeşliği'nin öncesini anlatan öyküsüyle İkinci Çağ'da geçecek.
3 milyar dolar gişe hasılatı 17 Oscar
Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson'ın yönettiği Yüzüklerin Efendisi üçlemesi 2000'lerin başlarında çekilmiş ve 3 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde etmişti. Filmler toplam 17 Oscar ödülü kazanmıştı.
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