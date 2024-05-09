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Yüzüklerin Efendisi'nin yeni filmi vizyona giriyor

Yüzüklerin Efendisi'nin yeni filmi vizyona giriyor
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Dünyaca ünlü film serisi Yüzüklerin Efendisi severlere müjdeli haber. Serinin yeni filminin 2026'da vizyona girmesi planlanıyor.

İngiliz yazar J.R.R. Tolkien'in eserinden sinemaya uyarlanan ve dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yüzüklerin Efendisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Filmin dünyasında geçecek olan yeni bir filmin çekileceği duyuruldu. Film, Gollum karakterine odaklanacak ve 2026 yılında vizyona girecek.

Andy Serkis, "Geri döndük kıymetlimiss!" diyerek yaptığı paylaşımda, filmin şu an için düşünülen isminin "The Hunt for Gollum" olduğunu duyurdu.

Gelen ilk habere göre, 2001-2003 yılları arasında yayımlanan 3 filmde Gollum karakterine hayat veren Andy Serkis'in yeniden bu role döneceği belirtiliyor. Serkis'in aynı zamanda filmin yönetmeni olacağı da konuşuluyor.

 

Etiketler yüzüklerin efendisi gollum film
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