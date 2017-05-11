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  3. 11 Mayıs 2017 09:08

Acun Ilıcalı'dan TV8'e yeni transfer

Lütfiye Pekcan'ın hazırlayıp sunacağı ''Yaşamdan Hikayeler'' programı, TV8'de ekrana gelecek.

Acun Ilıcalı'dan TV8'e yeni transfer
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Lütfiye Pekcan'ın hazırlayıp sunacağı 'Yaşamdan Hikayeler' programı, gerçek yaşam hikayelerini canlı yayında gerçek kahramanların katılımıyla TV8'de ekranlara taşıyacak.

GÜNDÜZ KUŞAĞINDA YAYINLANACAK

Yıllardır medya dünyasında hem haberci hem programcı olarak yer alan ve yazar Lütfiye Pekcan'ın hazırlayıp sunacağı 'Yaşamdan Hikayeler' programı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de hafta için her gün gündüz kuşağında yayınlanacak.

KADINLARA REHBER OLACAK

Kadınların sesine kulak veren Lütfiye Pekcan, canlı yayında avukat, dedektif ve psikiyatrist gibi uzmanlar yardımıyla kadınlara rehber olacak.

Programın yapımcılığını yıllardır gündüz kuşaklarında birçok başarılı projeye imza atan Hülya Sepken (Ph Yapım) üstlenecek.

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