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  3. 07 Haziran 2017 23:50

Adem ve Sabriye'den ilan-ı aşk

Küba ödülünü kazanan Sabriye ve Adem, meşhur replikleri şakayla karışık söyleyerek ilan-ı aşk ettiler.

Adem ve Sabriye'den ilan-ı aşk
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Küba ödülünü kazanan Sabriye ve Adem, klasik otomobilde Türk sinemasının meşhur repliklerini söyleyip birbirlerine şakayla karışık ilan-ı aşk ettiler. İşte Survivor Sabriye ve Adem'in o anları...

Survivor'da ünlüler takımı Küba ödülünün sahibi oldu. Sabriye ve Adem klasik otomobilde Türk sinemasının meşhur repliklerini söyleyip birbirlerine şakayla karışık ilan-ı aşk ettiler.

Survivor'da büyük Küba ödülünü ünlüler kazandı. Klasik otomobille sokakları turlayan ünlüler takımında Adem ve Sabriye'nin diyaloğu herkesi kahkahaya boğdu. Türk sinemasının meşhur "Seviyorum", "Yalan Söylüyorsun" repliği ile ikili birbirine ilan-ı aşk etti.

"SEVİYORUM ULEN!" DİYEREK KÜBA'YI İNLETTİ

Adem ile Sabriye klasik otomobille Küba sokaklarını turlarken Türkiye sinemasının meşhur repliklerinden hatırlatmalar yaptılar. Sabriye, 'Beni aldatıyor musun Adem?' derken, Adem de, "Seviyorum ulen" diyerek Küba'yı inletti.

adem , sabriye , küba , aşk