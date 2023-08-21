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Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında stüdyo terkettiren kavga

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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet Çakar resti çekip stüdyoyu terk etti.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yine ilginç anlar yaşandı. Her programda çıkan tartışmaların, diyalogların futbol yorumculuğundan çıkarak şova döndüğü canlı yayında bu sefer de Ahmet Çakar'la Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın tavırları eski hakem Ahmet Çakar'ı çok sinirlendirirken, Ahmet Çakar, moderatör Ertem Şener'e "Ya Rasim gidecek ya ben gideceğim" dedikten sonra programı terk etti.

 

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