Ahmet Hakan, Hande Sarıoğlu'ndan özür diledi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sosyal medyadaki dans videosu sonrası Habertürk'teki görevini bırakmak durumunda kalan Hande Sarıoğlu için "Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Dr. Banu Küçükpolat'ın Seda Sayan'ın programında dans etmesine yöneltilen eleştirileri değerlendirdi.

"Bir doktor gülüyorsa, dans ediyorsa, sosyalse, mizah duygusu varsa, göbek atıyorsa, kasmıyorsa, kasıntılık yapmıyorsa, Roman havası duyduğunda dayanamayıp fırlıyorsa, şarkı söyle deyince kafasını gözünü kırarak da olsa şarkıyı söylüyorsa, ağır olma fiyakası atmaya kalkışmıyorsa, o doktor iyi doktordur" diyen Hakan, şöyle devam etti:

"Ya da şöyle söyleyeyim: En azından kötü bir doktor değildir. Bir dakika... Bir dakika... Bu sadece doktorluk mesleği açısından da böyle değildir. Her meslek açısından böyledir."

Bu noktada sosyal medya hesabında dans ettiği bir videoyu paylaşması sonrası Habertürk'teki görevini bırakmak durumunda kalan Hande Sarıoğlu'na değinen Hakan, "Bir süre önce 'göbek atan spiker' olayında farklı bir tutum sergilemiştim. Bu konuda bir doktrin değişikliğine gitme kararı almış bulunmaktayım. Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum" ifadesini kulandı.

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