Ahmet Hakan sosyal medyanın diline düştü: ''Ahmet abi bu virajı da alır''

Ahmet Hakan'ın sözleri Erdoğan ile çelişti, sosyal medya ti'ye aldı: 'Ahmet abi bu virajı da alır'

Ahmet Hakan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama, Erdoğan'ın "Koronavirüs salgınının ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" açıklaması ile çelişince, sosyal medyada ti'ye alındı.



AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamalarda, koronavirüs salgınının sona ermesinin ardından dünya düzeninin eskisi gibi olmayacağı yönünde açıklama yaptı.

Erdoğan, "Yaşadığımız koronavirüs salgınının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açık görünüyor" ifadelerini kullandı.

AHMET HAKAN: "FENA İFRİT OLUYORUM"

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın geçtiğimiz günlerde kullandığı ifadeler tekrar gündem oldu.

"Virüs ortadan kalktığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözlerini kullananlar tepki gösteren Hakan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Virüs ortadan kalktığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak falan diyenlere fena halde ifrit oluyorum. Niye olmasın kardeşim? Virüs gidecek, sokağa çıkacağız ve hayat devam edecek. Nereden çıkıyor bu iri laf etme merakı?"

SOSYAL MEDYADA Tİ'YE ALDILAR

Ahmet Hakan'ın bu sözleri, sosyal medyada da ti'ye alındı. Hakan daha önce de Erdoğan'ın sözleriyle ters düşen ifadeler kullanmış ve daha sonra çeşitli gerekçeler göstererek yanlış anlaşıldığını beyan etmişti.

Ahmet Hakan'la ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: