AİHM Ahmet Altan davasında kararı açıkladı
AİHM, FETÖ medya yapılanması davasından dolayı aldığı 10 yıl 6 aylık hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunan yazar Ahmet Altan davasında kararını açıkladı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), FETÖ medya yapılanması davasından dolayı aldığı 10 yıl 6 aylık hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunan yazar Ahmet Altan davasında kararını açıkladı.
AİHM, Mahkeme, Altan'ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış, "Emniyet ve güvenlik", "Adil yargılanma" ve "İfade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmetti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol