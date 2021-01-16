AK Parti'ye ''en yakın medya''dan bir gazete daha kapanıyor

Turkuvaz Medya Grubu’nun agresif tarzıyla bilinen Takvim gazetesinin yayın hayatına son verileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

MedyaRadar’ın iddiasına göre Genel Yayın Yönetmenliğini Ergün Diler’in yaptığı, agresif tarzıyla tanınan Takvim gazetesi kağıt baskısına son verecek…

Bunun için ise koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçen kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığı 28 Şubat tarihi beklenecek. O tarihten sonra Takvim dijital olarak yayın hayatına devam edecek.

Medya dünyasındaki iddialara göre Takvim gazetesinin kapanacak olmasının Turkuvaz Medya Grubu’nu karıştırma gerekçesi ise dijital yayın hayatına devam etse de Takvim gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler ve yazı işleri kadrosunun Sabah gazetesinde yer almak istemeleri oldu.

Ergün Diler ve gazetenin öne çıkan isimleri ve yöneticileri Sabah gazetesinde kendilerine yer bulmak için harekete geçti. Bu nedenle grupta içten içe bir hareketlenme başladı.

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