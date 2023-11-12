Atatürk'ten rahatsız olan Yeni Akit, AK Parti'yi tehdit etti

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla ve 100 yaşındaki Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan karşıtlığıyla bilinen Yeni Akit'te, gazetenin yazarı Yaşar Değirmenci, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarının ardından, Mustafa Kemal Atatürk’ün fazla öne çıkar hale geldiğini öne sürüp AKP’yi yerel seçimlerle tehdit etti.

Yeni Akit yazarlarından Yaşar Değirmenci, son dönemdeki milli bayram ve anma günlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fazla öne çıkarıldığını öne sürerek iktidara yerel seçim tehdidinde bulundu.

Köşesinde “Kemalizm yükselirken dostlarımıza ikazlar” başlıklı bir yazı kaleme alan Değirmenci, Atatürk’ten rahatsızlığını “Türkiye yüzyılı unutuldu. Atatürk yüzyılına dönüştü. İçimiz dışımız Atatürk oldu. AK Partinin hedeflediği yüzyıl kutlamaları bu muydu? Bu mu olmalıydı” diyerek dile getirdiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Milliyetçi Atatürkçüleri kazanmak için aradaki engel unsurları kaldırmayı sizin siyasetiniz icabı hoş karşılayalım. Ama bugün sizin yaptığınız tam bir Kemalizm yağcılığı hâline getirildi. Etrafınızı fanatik, şovmen, riyakâr, eyyamcılar sarmış. 15 Temmuz gibi bu milletin ilk defa “millî bir duruş ve direniş” gösterdiği yapan ve yaptıranlara tarihi bir ders verdiği günü bile istismar ettiler. Hiç ilgisi olmadığı halde asılan posterlerden tutun, bayrağımızı bile kullandılar. Mustafa Kemal portresi yerleştirerek bayrağımızdaki Ayyıldız gölgede kaldı kapatıldı âdeta. Siyaseti çok iyi bilen Erbakan hocamızın düşünüp, konuştuğu ama uygulamaya koyamadığı (Ayasofya’nın camiliği, Taksim’e camı yapılması, başörtünün serbest bırakılması, İmam Hatiplilere yapılan zulmün kaldırılması, vs.) bunları gerçekleştiren lider Türkiye’nin lideri, Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 yıllık iktidarında Kemalizm’in zirveye oturmasını bu millet kolay kolay affetmez.”

“TABANI KAYBEDERSİNİZ”

Değirmenci, ‘Atatürk’ rahatsızlığını iktidara yönelik seçim uyarısıyla da sürdürerek şöyle yazdı:

“Türkiye’de bu yapıyı yerleştirenler; hiçbir zaman sizi kendileri gibi kabul etmeyecekler. Cumhuriyet’in 100. yılını kutlayalım derken son yüz yıldır Atatürkçülük sopasıyla ezilmiş Müslüman kesimi rencide ediyorsunuz. Bunun size kârı(!) “dostlarınızı kaybetmek, karşıtlarınıza yaranamamak” olacaktır. Bundan daha ileri ferasetle gördüğünüz bir öngörü varsa açıklayın da biz de sizinle beraber gittiğiniz yere sürüklenelim. Sizden kopmayalım. Böylece bizim gibi düşünen seçmen tabanını kaybetmeyin!”