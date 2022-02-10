Ayşenur Arslan'ın canlı yayındaki sözlerine inceleme

RTÜK Başkanı Şahin, Halk TV’de ekranlarında Ayşenur Arslan'ın kullandığı sözlerle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayşenur Arslan'ın canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayşenur Arslan'ın sözlerine tepki gösterdi.

Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Halk TV’deki Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır.'

ÖMER ÇELİK'TEN AYŞENUR ARSLAN'A TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programda TMT'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır. 'Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz' diyerek, katliam şebekesi EOKA'ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren TMT Kuvayi Milliye'dir. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta altını çizdiği gibi, Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır. Bağımsız ve hür yaşayacaktır. EOKA adlı katliam şebekesi ve diğerleri, Kıbrıs Türkü'nün direniş iradesi karşısında her zaman yenilecektir."

AYŞEGÜL ARSLAN NE DEDİ ?

Halk TV programcısı Ayşenur Arslan, Medya Haberleri programında Halil Falyalı cinayeti üzerine konuşurken Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef aldı.

Arslan, Kıbrıs'ın Kuvayi Milleyesi olarak anılan Türk Mukavemet Teşkilatı için şu ifadeleri kullandı: "Türk Mukavemet Teşkilatı suikastlarla anılan illegal oluşumdur!"