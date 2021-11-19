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Bir dizi daha final kararı aldı

Bir dizi daha final kararı aldı

Televizyon ekranlarında yaprak dökümü devam ediyor. Ay Yapım’ın Star TV için çektiği Ada Masalı dizisi final yapma kararı aldı.

Ay Yapım’ın Star TV için çektiği Ada Masalı dizisi final yapan projeler arasına katılıyor.

Başrolünü Alp Navruz ile Ayva Ayşin Turan’ın paylaştığı dizi 25. bölümde ekrana veda edecek.

 İpek Tenolcay (Zeynep), Nihan Büyükağaç (Selma), Bülent Çolak (Görkem), Cem Anıl Kenar (Hakan), Beril Pozam (İdil), Özge Demirtel (Biricik), Rami Narin (Alper), Eylül Ersöz (Nehir), Bedia Ener (Aliye), Mesut Özkeçeci (Doygun), Merve Nur Bengi (Melisa), Fatih Yücebağ (Sadık), Bensu Begoviç (Duygu), Eren Devrim (Mert), Mustafa Aran (Burak) gibi ünlü oyuncuları da buluşturan dizinin son 2 bölümünün çekimleri yapılıyor.

Etiketler dizi final karar
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