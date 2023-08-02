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Bir televizyon kanalı daha yayın hayatına son verdi

Bir televizyon kanalı daha yayın hayatına son verdi
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3 Ekim 2020'de yayın hayatına başlayan BBN TÜRK TV, ekranlara veda etti.

BBN TÜRK TV, 'Birlik ve Beraberlik Noktası' mottosuyla 3 Ekim 2020'de başladığı yayın hayatına nokta koydu.

Konu ile ilgili bilgi geçen BBN TÜRK TV Medya Grup Başkanı Fahrettin Damga, “Marka olarak satıldı ve aynı frekanstan yayın yapmayacak. O sebeple de gece saat 01:30 itibariyle yayınımızı sonlandırdık” dedi.

"SON KEZ MAAŞ ÖDEME YAPILIP HELALLEŞİLECEK"
İşte Fahrettin Damga’nın o mesajı:

“Sevgili dostlar günaydın. Dün gece saat 01.00 gibi netleşen ve hepimizi etkileyen önemli bir gelişme oldu. BBN Türk Televizyonu el değiştirdi. Artık Kavaf Holding bünyesinde olmayacak. Marka olarak satıldı ve aynı frekanstan yayın yapmayacak. O sebeple de gece saat 01.30 itibariyle yayınımızı sonlandırdık. Sizleri de gün içerisinde tek tek arayacağım. Herkesin hak edişleri son kez yine maaş ödeme gününde yapılıp helalleşilecek. Bugüne kadar verdiğiniz emeklerden ve katkılarınızdan dolayı hepinize tek tek çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Varsa benim hakkım hepinize helaldir. Allah'a emanet olun.”

Etiketler bbn türk tv kanal yayın
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