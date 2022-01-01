''Bir yasa ile internet medyası da şekillenecek''

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, “İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek” dedi.

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu’nun düzenlediği toplantıya katılan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, “İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek. Böylelikle en azından herkesin sosyal medya anlamında kendi başına kurduğu ve bilgi kirliliğine yol açan medya unsurlarının da önüne geçilmiş olacak” dedi.

BİK’in 1961 yılında kanun ile kurulduğunu ve 50 yıldır yazılı basın olan gazetelere zorunlu verilmesi gereken ilanlara devlet desteği kapsamında aracılık eden kurum olduğunu ifade eden Duran, “2,5 yıl önce Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atandığım genel müdürlük görevini yürütüyorum. Kurumumuz kanun nezdinde devlet ve milletin değerlerine uyumlu ve ahlaki kurallara özen gösteren gazetelere ilan dağıtımını sağlıyor. Kurumumuz da bu ilanlar üzerinden aldığı yüzde 15’lik komisyon ile kendi bütçesini oluşturuyor. Daha önce 41 ilde olan teşkilatımızı tüm Türkiye’ye yaydık. Artık tüm illerde BİK olarak yer aldık” dedi.

İnternet medyası hakkında konuşan Rıdvan Duran, “Çağımızda teknoloji çok hızlı gelişiyor. Çağın gereği olarak ta yeni medya ortaya çıktı. Biz de bu kapsamda çalışma yapıyoruz. İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek. Böylelikle en azından herkesin sosyal medya anlamında kendi başına kurduğu ve bilgi kirliliğine yol açan medya unsurlarının da önüne geçilmiş olacak. Yazılı basında mesela kurumumuzdan ilan alınabilmesi için bekleme süresi olan 36 ay boyunca yayınlanma zorunluluğunun yanında belirli kadro ve kıstaslar var. Bu nedenle internet medyasında da böyle bir düzenleme olabilir. Yasa çıktığında biz de kurum olarak üzerimize düşen ne varsa yaparız” diye konuştu.