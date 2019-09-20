Bloomberg davası ertelendi

Bloomberg muhabirleri Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç ile birlikte toplam 38 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkemede savunma yapan gazeteciler “Ekonomi piyasasındaki durumun sorumlusu olarak gazeteciler ve sıradan vatandaşlar yargılanıyor” diyerek beraatlarını talep etti. Beraat taleplerini reddeden mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 17 Ocak 2020’de görülmesine hükmetti.

Bloomberg muhabirleri Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç ile 36 diğer sanık hakkında Ağustos 2018’de yayımlanan bir haber nedeniyle “Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet” suçlamasyıla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Haberi sosyal medya hesaplarından paylaşan gazeteciler Sedef Kabaş, Merdan Yanardağ, Orhan Kalkan, Mustafa Sönmez ve Yayıncı Levent Çaşka’nın da yargılanan 38 kişi arasında bulunduğu dava, kimlik tespiti ile başladı.

KARAKAYA: İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKIYORUM

Yargılanan 38 sanıktan 17’sinin mahkemede hazır bulunduğu duruşmada Kerim Karakaya savunması için söz aldı. Bloomberg Haber Ajansı olarak ekonomi haberciliğiyle uğraştıklarını söyleyen Karakaya, “Suçlama konusu haberi yaptığımız 10 Ağustos 2018 günü döviz yüzde 20 yükselmişti. O gün yaşananları okuyucularımıza ileterek işimizi yaptık. Yaklaşık 15 yıldır ekonomi haberciliği yapıyorum ancak ilk kez hâkim karşısına çıkıyorum. Döviz kuru, para piyasası aracıdır, sermaye piyasası aracı değildir. Dolayısıyla suçlamanın buradan kurulması yanlıştır” dedi. Kerim Karakaya’nın Avukatı Köksal Bayraktar, müvekkilinin yaptığının gazetecilik olduğunu, piyasa dolandırıcılığının söz konusu olmadığını belirterek müvekkilinin beraatını talep etti.

YALINKILIÇ: HABERLERİMDE GAZETECİLİK ETİĞİNDEN ŞAŞMADIM

Ardından söz alan Fercan Yalınkılıç ise şunları söyledi: 7 yıllık ekonomi gazetecisiyim. Haberlerimde gazetecilik etiğinden şaşmadım. Söz konusu haberi gözlemlerimize dayanarak ve banka yetkilileriyle konuşarak yaptık. BDDK’den açıklama gelince karşı tarafın görüşünü haberleştirdik. İddianamede haberimizin güncel hali ve BDDK açıklaması yok, ilk hali var. Hayatım boyunca hiçbir şirketin sermaye piyasası ürününden bir kuruş menfaatim olmamıştır. Suçun unsurları oluşmamıştır. Beraatımı talep ediyorum.

YANARDAĞ: BU KOMİK DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP EDİYORUM

Haberi sosyal medyadan paylaştıkları için yargılanan gazetecilerden Merdan Yanardağ, “Oradaki görüşlere katılıyorum. Gazeteci olarak anayasa ile güvence altına alınmış ifade ve basın özgürlüğümü kullanıyor, görevimi yapıyorum. Ekonomi piyasasındaki durumun sorumlusu olarak gazeteciler ve sıradan vatandaşlar yargılanıyor. Ekonomik krizin nedenlerini gizleme çabasında olan BDDK ve SPK hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu komik, gayriciddi davanın derhal düşürülmesini talep ediyorum” diye konuştu.

SÖNMEZ: BU İDDİANAME BİR HUKUK AYIBIDIR

Mustafa Sönmez ise şunları söyledi: İfade özgürlüğü hakkımı kullanıyorum, kullanmaya devam edeceğim. BDDK ve SPK araç olarak kullanılarak muhalif sesler korkutulup susturulmak istenmiştir. BDDK ve SPK hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu iddianame bir hukuk ayıbıdır. Bu dava ekonomik değil politik bir davadır.

Gazeteci Sedef Kabaş, 25 yıldır gazetecilik yaptığını belirterek “2018 Ağustos ayında Türkiye’de ciddi bir kriz yaşanmıştır. Bu tür gelişmeler nerede olursa olsun haber değeri taşır. İddianamedeki tweetler güncel ve gerçek verilere dayanmaktadır. Piyasayı etkileyecek bir pozisyonum bulunmamaktadır. Tweetlerde yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmamaktadır. Gazeteci ve yurttaş olarak güncel konulara ilişkin eleştirilerimi dile getirdim. Eleştirilerim ifade özgürlüğü kapsamındadır” dedi.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tamamının ifadesinin alınmamış olması ve dosyanın geldiği aşama itibarıyla beraat taleplerinin reddine karar vererek bir sonraki duruşmanın 17 Ocak 2020 saat 10.00’da görülmesini hükmetti.