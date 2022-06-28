Cem Küçük ''istifa ettirildi'' iddiası... Sessizliğini bozdu
Gazeteci Cem Küçük istifa ettirildiği iddiaları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Sosyal medyada iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ün TGRT ve Türkiye Gazetesi'ndeki görevlerinden 'istifa ettirildiği' yönündeki iddialar gündem oldu.
Küçük, Twitter hesabı üzerinden o iddialara yanıt vererek, "Sevgili arkadaşlar işimin başındayım. Yazılanların hepsi yalan" açıklamasında bulundu.
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