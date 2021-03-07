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  3. CNN Türk canlı yayınında ikinci küfür şoku!

CNN Türk canlı yayınında ikinci küfür şoku!

CNN Türk canlı yayınında Prof. Dr. Mesut Caşın'ın küfür etmesinin ardından bir şok daha yaşandı. Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde Eminönü'ndeki son durumu aktaran CNN Türk muhabiri Sema Akbulut ve kameraman arkadaşı, bir kişinin sözlü tacizine uğradı.

Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte turuncu kategoride yer alan İstanbul'da da uzun zamandır hafta sonunun keyfini süremeyenler kısıtlamanın kalkması ile birlikte kendini sokağa attı.

Haber kanalları da kısıtlamasız ilk cumarteside sokağın nabzını tutmak için yoğun olabilecek bölgelerden canlı yayın yaparak ekran başındakilere son durumu aktardı. Bu isimlerden biri de CNN Türk muhabiri Sema Akbulut'tu.

"NE ÇEKİYORSUN NE?"
Kameraman arkadaşını da yanına alarak Eminönü'ne giden Akbulut, buradan canlı yayına bağlanarak son durumu aktarmaya çalıştı. Bu esnada kimliği belirsiz bir kişi arkadan "Ne çekiyorsun ne? A...k... ne çekiyorsun?" şeklinde küfürler savurmaya başladı. Küfrün canlı yayında açık bir şekilde duyulması üzerine reji apar topar yayını kesmek zorunda kaldı.

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Etiketler cnn türk canlı yayın küfür
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